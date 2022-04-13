安永EY聯合會計師事務所打造全球新世代學院課程，今年舉辦第二屆安永新世代寰宇領袖菁英會的精彩活動，分享家族企業傳承重要工具運用，以及眾多專家實戰教學，模擬家族企業傳承情境及經營關鍵，帶領企業新世代菁英互動交流。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳指出，回顧近一年國際局勢變化快速，無論是通貨膨脹危機或地緣政治局勢皆牽動著產業及供應鏈改變，也加劇企業經營的挑戰。

安永家族辦公室在今年繼續舉辦第二屆安永新世代寰宇領袖菁英會，培訓課程主軸涵蓋家族治理、家族傳承工具運用及實務案例探討，以及企業併購及IPO等家族企業轉型升級課程，期望與新世代菁英們攜手並進，面對未來挑戰。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯表示，菁英會課程以價值傳承、創新思維、內在認同、外在助力為四大主軸，藉此活動豐富新世代菁英的視野，為家族企業注入新思維。

根據經濟部中小企業處發布的2021年中小企業白皮書，台灣有74％企業主預計在10年內完成接班，卻僅有6％企業主有健全的接班傳承計畫，可見台灣企業傳承接班的問題漸趨嚴峻，尤其我國企業以中小企業為主，若中小企業傳承接班困難，將影響國內企業競爭力。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林志翔服務台灣家族企業經驗豐富，他觀察台灣家族企業正面臨許多挑戰與風險，企業經營者在啟動傳承計畫之前，更應該思考家族治理之重要性，家族治理是家族和諧、基業長青、財富永續的關鍵；在家族治理的良好基礎上，相對促進公司治理的水平，提升企業營運的穩定。

就家族傳承規劃而言，家族辦公室、閉鎖性公司、境外信託為三大重要工具。林志翔進一步分享，亞洲家族辦公室常見型態為內部或外部家族辦公室，就台灣環境來說，家族企業應優先思考外包，可降低成本、優化效率。

家族企業亦可設立閉鎖性公司，透過雙層股權設計進行股權傳承規劃，以建立家族治理機制、鞏固家族企業股權集中及經營權穩定性、讓創辦人放心啟動股權傳承計畫、接班人未來可擁有實權掌控經營權等治理目標。

家族企業亦可運用境外信託進行家族傳承規劃，安永聯合會計師事務所稅務服務部副總經理楊健民以跨境臺商家族控股信託傳承規劃之案例，說明英屬維京群島VISTA信託、百慕達PTC架構。善用境外信託架構亦可達成家族企業永續控股、家族資產保護、家族資產傳承等八大優勢。

此次菁英會集結稅務、併購、企業IPO等全方位資訊，安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬分享公司併購常見之挑戰，帶領企業經營者了解投資併購審查評鑑、併購合約注意事項、跨國投資併購議題，以及投資併購案例。

家族企業借重資本市場力量，走上IPO之路進行轉型升級。 安永聯合會計師事務所審計服務部副營運長林素雯分享，在邁向資本市場後可提升企業價值，更需要簽證會計師等專業諮詢團隊協助，以進行與落實IPO規劃。

在此次菁英會上，也邀請到曾獲得安永企業家獎的兩位優秀企業家：訊連科技公司董事長黃肇雄、長聲工業公司董事長黃騰龍，分享企業經營心法和經驗。