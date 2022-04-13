苗栗銅鑼鄉興隆村社區活動中心新建工程13日動土。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗銅鑼鄉興隆村社區活動中心新建工程13日動土，未來社區居民不僅擁有嶄新的村辦公室與多元活動場所，同時作為社區巡守隊與關懷據點照顧老寶貝的優質空間。縣長徐耀昌肯定歷任鄉長的努力，允諾補助200萬元強化軟硬體設備，並繼續協助推動新建朝陽活動中心最後一哩路。

興隆社區活動中心設計為「一層一棟一戶」，基地與建築面積409.7平方公尺，規畫為3區，分別為入口、兩側門廊及廁所，含有舞台的活動中心和關懷據點，以及社區巡守隊與村辦公室。

建物採平屋頂線版、入口拱門、兩側採光窗戶及二丁掛與抿石子相互搭配施工，總工程經費1800萬元，預定以260個日曆天完工。

銅鑼鄉長謝昌年指出，銅鑼鄉有10個村，僅剩興隆與朝陽兩村尚無活動中心，興隆社區活動中心在歷任鄉長努力了12年，還有縣府同意撥用土地及辦理水土保持等相關程序後，由公所自籌1800萬元興建活動中心。

他說，整體過程雖然花費不少時日，但在縣長徐耀昌帶領的團隊和縣議會、議員及地方各界支持下，今天終能順利動土，實為地方一大喜事，朝陽活動中心工程也在內政部審核中。

銅鑼鄉公所民政課課長鍾明芳提到，興隆村超過一甲子，沒有合適的地點讓村民休憩，未來活動中心落成，將造福盛隆、新雞隆、興隆村3村共1500戶村民，讓當地長輩不用舟車勞頓，也有個舒適環境。

動土典禮13日上午舉行，鄉長謝昌年邀請縣長徐耀昌率同社會處長楊文志、科長王威廸出席，議會秘書長林來居、議員羅貴星及鄉民代表、村長、社區發展協會理事長、農會三巨頭及國小校長多人出席。主典官徐耀昌偕同來賓焚香祝禱後鏟土動工，祈求工程如期如願順利完工啟用。

縣長徐耀昌表示，非常樂見在地方各界齊心努力下，興隆村居民年底前可望擁有自己的家，有處寬敞舒適的休閒活動空間，在地老寶貝也能在關懷據點受到更完善的關懷照顧，落實終身學習和在地老化等施政目標。

徐耀昌說，目前萬物皆漲的經濟環境，當場允諾補助銅鑼鄉公所200萬元經費，用於內部裝潢和強化軟硬體設備等，營造祥和、樂利的社會，奠定幸福城市穩固的基礎。