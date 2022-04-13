1名疑有精神耗弱的徐姓女子，曾有多次獨自離家未歸，由家人報案協尋紀錄，日前徐女再度獨自外出多日，並搭公車跑到南庄老街無法回家，向南庄分駐所員警求救，員警確定徐女精神不佳無法自行返家，徐女家人也無法到所帶回情況下，主動以巡邏車送徐女返家。

頭份警分局南庄分駐所警員黃俊尉，日前深夜在所值班時，聽到分駐所外道路有人在說話，覺得有異，立即外出查看，發現1名徐姓女子獨自徘徊街頭，員警上前關心，徐女向警方表示，她坐公車時因睡著過站，無法返家，希望警方協助返家，黃員經聯繫徐父，但徐父因身體因素不便到所帶徐女返家，員警考量時值深夜，已無公車行駛，為確保徐女安全，遂由所長鄭瑋元、警員張明輝以巡邏車安全護送返往處。

警方經查，42歲的徐女因精神狀況不佳，有多次離家未歸紀錄，自上週末即未返家，所幸員警發現協助返家，其父見女兒平安歸來才如釋重負，感謝與肯定警方積極協助返家，一再向員警道謝。