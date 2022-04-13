澎湃新聞報導，中國生物13日發布消息，近期，大陸國藥集團中國生物楊曉明團隊與中國科學院武漢病毒研究所王曼麗研究員課題組合作，在國際權威學術期刊《先進科學》（《Advanced Science》2020年IF：16.8）上發表研究論文。在全球首次發布「新冠特異性人免疫球蛋白」（新冠特免）研究文章。研究結果顯示，新冠特免具有強效、廣譜性抗新冠病毒效果，對當前在全球廣泛傳播的Delta、Omicron等變異株具有強力的中和效果。

新冠特免是以新冠疫苗免疫後的健康人血漿為原料，採用低溫乙醇蛋白純化分離法，經病毒活性減毒及去除方法製備而成的含有高效價抗SARS-CoV-2中和抗體的靜脈注射用新冠特異性免疫球蛋白製劑。

中國生物介紹，該藥物作用機理同新冠肺炎康復者恢復期血漿治療一致。不同的是，特異性免疫球蛋白純度更高、工藝複雜、研發難度更大，較康復者恢復期血漿治療應用更加廣泛，起效更快，是助力全球抗擊新冠疫情的又一重要武器。

2021年9月，新冠特免獲得大陸國家藥品監督管理局臨床試驗批件。目前本品正在阿聯開展臨床試驗。該藥是全球首款獲批臨床的新冠肺炎特異性免疫治療藥物，目前全球尚無同品種上市。

值得關注的是，中國生物強調，新冠特免具備多種抗SARS-CoV-2靶點，已驗證新冠特免對SARS-CoV-2刺突（S）蛋白、S蛋白受體結合域（RBD）、S蛋白N端（NTD）和核衣殼蛋白（NP）均可高效結合。這也使新冠特免表現出強效的抗新冠突變株的作用，新冠特免對世界衛生組織現階段建議關注的全部新冠變體毒株（VOC）均具有中和活性，包括D614G，Alpha（B.1.1.7）、Beta（B.1.351）、Gamma（B.1.1.28）、Kappa（B.1.617.1）、Delta（B.1.617.2）、Omicron（B.1.1.529）。

此外，動物試驗結果表明COVID-HIG（新冠特免）在治療性和預防性的應用，均可顯著緩解SARS-CoV-2感染導致的小鼠體重丟失、並能夠顯著降低動物肺部的病毒拷貝數。