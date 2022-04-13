Sukin經典淨顏禮盒 母親節優惠799元。（Sukin提供）

與Sukin在地球月覺察純淨保養的美好。（Sukin提供）

一年一度的世界地球日即將到來，全世界的人們不分國籍、種族，在4月22日響應資源永續以及愛護地球的重要性。

澳洲天然保養Sukin拒絕使用任何對人或環境會產生不良影響的成分，採用100％可回收包裝，從裡到外都無害。Sukin捨棄 一次性包材及傷害環境的加工材質，嚴選精美天然編織籃搭配經典保養，推出母親節特別限定「經典淨顏禮盒」和「昇華美肌禮盒」。