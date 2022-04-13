響應世界地球日 綠色保養Sukin守護大地 16:492022/04/13 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Sukin昇華美肌禮盒 母親節優惠1260元。（Sukin提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Sukin經典淨顏禮盒 母親節優惠799元。（Sukin提供） 與Sukin在地球月覺察純淨保養的美好。（Sukin提供） 一年一度的世界地球日即將到來，全世界的人們不分國籍、種族，在4月22日響應資源永續以及愛護地球的重要性。 澳洲天然保養Sukin拒絕使用任何對人或環境會產生不良影響的成分，採用100％可回收包裝，從裡到外都無害。Sukin捨棄 一次性包材及傷害環境的加工材質，嚴選精美天然編織籃搭配經典保養，推出母親節特別限定「經典淨顏禮盒」和「昇華美肌禮盒」。 安得烈慈善協會攜手竹市府 送愛弱勢家庭 導演阮鳳儀美麗有道 付出是一種幸福 #Sukin #保養 #環境 #經典 #禮盒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球人壽臺企銀 共創大樂退 04:102022/04/13 全球財經 文香「舊情綿綿」獻唱文夏經典作 04:102022/04/13 娛樂新聞 中華信評：台灣銀行業 治理風險最大 04:102022/04/11 金融．稅務 專家傳真－為何ESG不僅是綠色泡泡 04:102022/04/12 專題周報 貴「粽」商機開打 台北萬豪卯上六福萬怡酒店 16:102022/04/11 財經 文青保養以指引者為名 打造母親節禮盒 20:532022/04/11 生活 嘉義市大溪厝水環境教育園區今啟用 助力賞鳥新天地 18:552022/04/11 生活 醫美保養攜手蝦皮商城 推出愛理美肌節 21:002022/04/11 生活 保養控別錯過 母親節優惠3大品牌必入組合公開 18:462022/04/12 生活 食材通膨吃不消 頂級粽飆漲4成 04:102022/04/13 生活新聞 中國輸出入銀行 簽署赤道原則 04:102022/04/11 投資理財 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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