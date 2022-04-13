疫情燒進校園，全台200多所學校停課，教育部放寬學校停課標準，13日開始實施，高中以下學校，3分之1班級以上，或10班以上停課，得暫時實體課程10天，但對於這樣的放寬標準，引發許多家長不滿，各縣市也出現不同調的情形，具有醫學專業的台北市長柯文哲說，原則上按照中央規定來做一段時間，一周後有問題再說。

柯文哲提到，中央公布停課措施，除非中央不對，原則上按照中央規定來做一段時間，一周後有問題再說，除非一看就知道違反醫學知識，才會不去遵守，但目前是可以試辦一周，看狀況來調整；國小至高中的部分，會按照中央標準，有1個確診該班停課，全校超過10班才會停課。

柯文哲也說，至於細節的話，可以看隔壁班是否有感染的威脅，可暫停1至3天，但原則上按照中央標準，先試辦一周再說，唯一是幼兒園的部分，如果以班來分沒意義，因為廁所都是共用，許多公共場域也是，加上大班、小班和中班就算分班，都是混玩在一起，有分隔上的困難，基本上1個確診全園停課。