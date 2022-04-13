星寶國際(6130)周三下午召開董事會通過私募案，將由台亞(2340)的子公司合眾投資以每股43.52元募資6800張，交易總金額為2億9593萬6000元，與先前市場推測由日商背景承接且應與藥用植物照明新業務有關的說法相符，未來合眾投資公司對星寶持股將達15%而成為第二大股東，台亞取得目的為因應集團多角化經營及業務發展之需要。

星寶董事長黃坤鍵表示因應相關研究，看好藥用植物工廠發展，從去年就開始積極投入植物照明研究開發與市場評估，也逐步開始規劃資本的投入與相關技術研發。

此次台亞透過子公司參與星寶的私募，市場預測與台亞去年所分割的子公司光磊先進顯示之業務拓展或者技術開發與合作有關，以日商長期投資的策略分析看來，都是先以財務性投資進入該公司，進一步與該公司發展業務互動，雙方取得信任與共識之後，並確保相關技術的保密性與安全性，再進行更深入的技術授權與開發合作，這是向來日商在拓展市場業務的技巧，惟目前詢問台亞發言體系，僅回應此次參與星寶私募是集團財務性投資布局的一部分，其餘不表示意見。

星寶董事長黃坤鍵進一步說明本次私募完成後，將透過轉投資的方式投入藥用植物照明的製造工廠，考量民生用的經濟價值比較低，規劃將既有的藥廠升級，相信對於星寶的整體財務營運、業績發展與技術開發都將加速成長，並且擴充技術實力，以滿足藥用植物照明市場強勁的需求。