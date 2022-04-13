可再生能源銷售服務商LevelTen Energy出具報告指出，由於開發商苦於供應鏈之亂，以及從船運到零組件、再到勞動力等所有成本不斷飆升，全球主要市場的風電和太陽能電力價格在一年內上漲近30%。

根據LevelTen Energy追蹤電力採購協議（PPA）的季度報告，過去一年來北美地區的可再生能源合約價格上漲28.5%，歐洲的價格上漲27.5%。

LevelTen表示，僅在今年第一季北美地區的可再生能源價格上漲9.7%，歐洲的價格則上漲8.6%。

在新冠疫情期間，全球面臨經濟、物流和勞動力供應中斷等問題，而在俄羅斯入侵烏克蘭之後，這個情況更加惡化，扭轉了過去10年來可再生能源業成本下滑的局面。

在聯合國呼籲各國加快發展清潔能源以避免氣候暖化的嚴重衝擊之際，可再生能源價格上漲可能導致需求增長放緩。

但LevelTen在報告中指出，目前價格飆漲並未減緩需求，該公司對21名永續發展與能源顧問進行的調查顯示，75%的受訪者表示他們的客戶已經加快採購計畫或維持計畫不變。

Falck Renewables的PPA部門主管Luigi Sacco表示，這和需求無關，需求就在那裡，但幾個市場的供應有點掙扎。

吸引買家採購可再生能源的其中一個因素，是化石燃料的價格飆漲。美國太陽能開發商Silicon Ranch執行長Reagan Farr表示，目前可再生能源發電的現成替代品是天然氣，但天然氣價格也上漲了1倍，只能「兩害相權取其輕」了。