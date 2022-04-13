灰狼與快艇的附加賽出現1位鬧場的觀眾，上半場剩餘3分多鐘時，灰狼前鋒范德比特（Jarred Vanderbilt）正在罰球，球場的另一端竄出個女人躺在籃框下方不肯離去，球員們面面相覷不明就裡。最後有幾位場館安全人員過來把抗議的女子挖起來請出球場。

It was an animal rights protester https://t.co/4XQWB195mK pic.twitter.com/Qiy00HJ6Y4 — Direct Action Everywhere (@DxEverywhere) April 13, 2022

NBA雖然允許球員抗議（例如為了黑人民權抗議），但也只限於賽前國歌，不包括這種干擾比賽的舉動。這起抗議事件似乎與當地動保團體有關，一位動保人士在網路發出聲明，灰狼老闆葛蘭泰勒（Glen Taylor）的雞蛋農場出現虐殺雞隻的行為。那位女子身上的T恤寫著「葛蘭泰勒活烤動物！」

葛蘭泰勒的農場位於中西部的愛荷華州，為了阻擋禽流感而使用VSD+撲殺530萬隻雞。VSD+就是把農場動物集中關在密閉空間，施以高溫（攝氏48度以上）或二氧化碳集體悶殺，這是美國農場會使用的撲殺方式。

當時灰狼38比45落後7分，遭到動保抗議之後馬上打出一波強力攻勢，打了3分多鐘就以53比51超前，終場109-104戰勝快艇，搶下西區第7種子季後賽席位。有球迷稱讚那位抗議者「成功帶動了灰狼反撲氣勢」，儘管她可能不希望灰狼贏球。依照動保人士的聲明，灰狼球團和農場賽後都沒有回應他們的抗議。