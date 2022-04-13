證交所今（13）日宣布，自今（111）年1月1日起舉辦「推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，已獲得投資人及證券商熱烈響應，截至第一季為止，創新板「合格投資人」戶數累計已近9萬戶（法人戶逾6.2萬戶及自然人逾2.6萬戶），較去年底活動開辦前之6.6萬戶（法人戶6.2萬戶及自然人3,900戶)增加逾2.3萬戶，成長幅度達34％，其中自然人開戶數更成長5倍，推廣成果卓越顯著。

台灣創新板（TIB）設立宗旨為鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式之企業進入資本市場籌資，上市標準訂定以「市值」為核心，並輔以營收或營運資金之要求；採簡易公發制度，縮短內控審查期間、調整查核範圍及相關作業；且上市後承銷商持續輔導，協助創新板公司遵循相關法令及配合完成上市後監理業務。

證交所表示，目前已有3家企業（仁新、亞洲教育及錼創科技-KY創，其中仁新自行撤件）申請創新板上市，預期未來將陸續有更多企業申請，此次推廣「合格投資人」活動之目的即在增加未來創新板上市公司之交易動能，近期即將迎來首檔創新板股票上市掛牌。

「推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」包含證券商端及投資人端之競賽獎勵，證券商端之競賽獎項分為「證券經紀商努力不懈獎」、「證券經紀商奮發向上獎」、「證券經紀商主管領導有方獎」及「證券商營業員貢獻卓越獎」，投資人端之推廣獎勵包含「百元禮券週週送」及「千元禮券全勤送」等。

此外，潛在合格投資人在活動期間若完成簽署「臺灣創新板風險預告書」，且經證券商完成適格性審查作業，即可於證交所「創新板合格投資人獎勵登錄網站」登錄資料，可獲得一次參加禮券3,000元抽獎機會，今年第二季總獎金預估達400萬元，總獎金相當豐厚。