根據Bloomberg Intelligence預估，元宇宙商機無限，相關產值將在2030年成長至2.5兆美元。

亞太電信董事長兼任總經理陳鵬表示，亞太電信致力數位創新，瞄準元宇宙商機，推出用戶持手機、平板等行動裝置即可輕鬆進入元宇宙的共享平台「XLAND」，大幅提升消費者體驗的便利性，加上隨技術越趨成熟，VR設備成本降低，加速VR普及，帶動虛實整合新契機，元宇宙生態系可望迎來爆炸性成長。

陳鵬進一步表示，元宇宙涵蓋5G、AI、雲端/空間運算、區塊鏈、XR、內容與應用等龐大的生態系統，亞太電信整合其5G通訊技術，攜手超過20家合作夥伴壯大生態系，及早卡位元宇宙未來商機。

XRSPACE董事長兼執行長周永明表示，元宇宙是屬於未來新型態的社會經濟體系，融入日常社會活動，自然地在虛擬中發生，我們很高興跟亞太電信進行合作，打造虛實融合且高互動性的消費者與企業應用。

瞄準MZ世代以「共享空間」為定位長期投入元宇宙發展亞太電信Meta產品處副總經理許芝蘭進一步指出，亞太電信瞄準MZ世代，長期投入「XLAND」元宇宙發展，以「共享空間」作為定位，全民透過行動裝置即可輕鬆進入元宇宙，企業和個人用戶至XLAND舉辦展演活動，感受沉浸式體驗，創建內容，與平台互利共生，打造元宇宙的共享經濟。

許芝蘭強調，亞太電信未來將分階段新增多元功能，包括虛擬錢包交易、遊戲化機制強化、推出個人專屬空間、UGC空間競賽、Avatar DIY、購物應用…等，建構虛擬經濟體系並持續加強與優化使用者體驗。MZ世代善用網路科技且擁有高消費力，未來透過虛擬分身在元宇宙進行社交、娛樂、遊戲和工作等應用體驗將更加普及，創作者經濟與虛擬實況主VTuber（Virtual YouTuber）的網紅經濟發展亦受矚目，可望帶動下一波世代的元宇宙新經濟，

在台灣有20萬名偏鄉學童，面臨家庭失能、照顧及資源缺乏的挑戰，對這群孩子來說，快樂學習甚或健康成長，都像是遙不可及的願望。亞太電接軌SDGs聯合國永續發展目標，以核心本業出發，透過創新思維解決社會問題。電信首創ESG結合元宇宙，亞太電信於XLAND推出「你灌溉我捐款」活動，邀請民眾化愛心為行動，用戶每灌溉1次希望樹，亞太電信捐出5元給伊甸基金會，支持象圈工程計畫，共同「圈起」社區的支持網絡，幫助偏鄉學童安心長大，翻轉未來。亞太電信與音樂NFT平台FANSI合作，於MetaShow全台獨家首播音樂才子張雨生未發表過的音樂作品「樂界」NFT。4月24日至5月29日連續六個周日的晚上6：07推出張雨生圓夢場演唱會，開放全民免費體驗，參加活動者還可抽張雨生「樂界」NFT，粉絲們重溫張雨生高亢輕透的歌聲，同時結合元宇宙和NFT科技元素，賦予音樂NFT作品收藏價值。

「樂界」NFT同步於4月13日公開正式販售。另外更邀集多家內容供應商包含杰思國際娛樂、車庫娛樂、您好健康網路科技、聯經出版公司、愛料理、自然互動科技及好課多等，共同打造音樂、電影、健身、料理與新書好讀等多種主題空間，提供多元新穎的元宇宙體驗。

MetaTalk推出「做自己」名人講堂MetaStore體驗獲得專屬優惠MetaTalk空間首波推出「做自己」名人系列講堂，集結知名Podcast節目主理人「寶博士」葛如鈞、杰思國際娛樂副總蘇育德、Wondercise行銷長陳愷昀、聯經出版公司總經理陳芝宇…等十多位來自新創、科技、財經與藝文等各界名人，Avatar透過元宇宙形式，以沉浸式講座，感受新奇體驗。

XLAND同步推出MetaStore，進行虛實整合，Avatar凡於MetaStore體驗，線下至全省Gt智慧生活直營門市即可獲得專屬優惠。

創造專屬Avatar數位分身 XLAND開放全民體驗凡下載GtTV APP，點選「XLAND」入口，至GOXR APP註冊後即可登入「XLAND」，開放全民體驗，感受元宇宙的驚奇。用戶可創建個人專屬Avatar，即時表達情緒，自拍上傳或分享至社群。XLAND同時設置Avatar AI虛擬導覽員LUNA，提供迎賓與導覽的互動服務。