法務部第七度針對收容人加碼參加「戒菸就贏」比賽。(蔣永佑攝)

提倡戒菸不遺餘力的董氏基金會，13日與法務部、衛福部國民健康署共同宣布，2022年「戒菸就贏」比賽正式起跑，法務部今年再度加碼，針對收容人增設專屬獎勵，鼓勵有菸癮的收容人戒菸，這也是法務部連續第七度加碼，戒菸代言人、藝人李鑼也表示，戒菸好處說都說不完，曾有婆婆媽媽肯定他說戒就戒是「真男人」，也是給媽媽最好的母親節禮物。

法務部長蔡清祥表示，在矯正機關推動戒菸是條漫長艱辛之路，收容人雖然暫時失去自由，若能透過參加如「戒菸就贏」類似比賽，找回健康自主權，不再受菸品控制，相信就能讓家人感受到正向轉變的第一步。

矯正署副署長許金標說明，今年「戒菸就贏」的成功戒菸組有機會抽中頭獎30萬及6組6萬元獎金，法務部再加碼「收容人成功戒菸特別獎」，另外提供1組3萬元及6組6000元的專屬獎金。

參加2021年「戒菸就贏」比賽並成功戒菸的李鑼分享，戒菸後起床神清氣爽，也不再被父母、孩子嫌臭，對於越來越貴的菸價來說，更可省下大筆開銷。自己去年戒菸成功後，很多民眾透過媒體報導得知，曾有婆婆媽媽當街稱讚他說戒就戒，「果然是真男人！」母親節在即，他也以學長身分，認為若戒菸成功，就是送給媽媽最好的母親節禮物。

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