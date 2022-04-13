屏東娛樂傳播鏈再爆7例確診！屏東縣政府13日公布新增14例確診個案，包括天上人間小吃部相關4例、可愛小吃部3例，縣府急呼籲，民眾盡快施打疫苗，提高群體免疫力，保護自己也保護他人。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，因有學童確診，目前全縣有4校4班停課，居隔人數215人，停課標準依中央最新規定「校園因應COVID－19暫停實體課程實施標準」及原則辦理。

疫調指出，天上人間小吃部4例中，一人為小吃部服務員，另3例為確診者的親友或同事因接觸而感染；可愛小吃部群聚感染也增3例，皆是小吃部員工。但令人較擔憂的是另有一對夫妻感染源及足跡仍在疫調中。

屏縣衛生局表示，13日共匡列188人採檢，有116人居家隔離，自主健康管理72人，確診者相關足跡包括越情小吃部KTV、東港華僑市場、潮州三山國王廟廟口小吃、藏壽司、內埔水門夜市、中山黃昏市場、7-11南北棧門市、一吃船海鮮炭烤、85度C萬丹店、7-11囍洋洋門市、佳益餐飲店等，均已陸續進行清消作業。