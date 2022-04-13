民眾黨立委賴香伶、蔡壁如揭露《鏡電視》違法共用人力資料，遭《鏡電視》反控北市勞動局洩漏員工清冊與投保資料，北市政風處調查後認定勞動局有「高度外洩疑慮之違失」，但難以認定哪些人需要負刑事責任，北市議會13日召開大會，藍綠議員要求將政風報告移送檢調，議長陳錦祥裁示通過，將依照大會決議發文台北地檢署調查。

民進黨議員簡舒培提案政風報告移送檢調，在場議員紛紛附議。國民黨議員秦慧珠指出，有很多調查不完整的疑義，請繼續調查，但已經調查完成的部分，裁決送檢調。新黨議員潘懷宗提出先讓市長表達意見再送檢調，但是沒有人附議。

議長陳錦祥說，送檢調是我們（議會）喊，喊一喊要不要送是市府的事，「我覺得很奇怪」。簡舒培則堅持涉及刑事部分移送檢調。

國民黨議員王浩認為，市府沒有要送的意思，如果議會同仁表達意見，認為報告要送檢調，議會議決把報告送出去，與市府無關，如果覺得顏面不好看要自己送，是他們的事情，報告不足檢調在做調查。他批評，市府沒有尊重議會，有機會給市長柯文哲說話，竟然不說，表示市府心裡沒有議會，議會議決必須被尊重。

最後，陳錦祥聽取議員意見後表示，既然簡舒培提議，大家都附議沒有意見，就送檢調。議會秘書長洪樹林補充，本周五前將依照大會決議發文台北地檢署調查。