台南市今天＋12，有3條傳播鏈5例分屬高雄雅閣會館、台北親友傳播鏈、屏東娛樂場所某國中教練接觸，另零星7例都有相關接觸史，12例分布在9個行政區，足跡包括新光三越、錢櫃KTV西門店、安平開台天后宮、福記肉圓等，衛生局呼籲，與確診者足跡重疊的市民，盡速至各區衛生所領取家用快篩試劑。

衛生局指出，北區一對5旬夫妻因照顧高雄確診的孫女，2人都確診。安定區30多歲女、安南區30多歲女因職場接觸將軍區確診案染疫；安南區10多歲男性與某校確診教練接觸而確診；仁德區30多歲男性，11日在醫院與確診者有相同足跡，被通知採檢，PCR陽性確診；南區50多歲男性案29027為昨天確診的案28647丈夫。

新市區30多歲女性，7日前往小琉球穀泰泰式餐飲，與屏東縣個案26529足跡重疊，12日陽性確診；歸仁區20多歲男性案29536，曾接觸前往台灣祭的確診個案26524；永康區50多歲女性，4月3日於高雄串吧酒食居與個案足跡重疊，12日快篩陽性，至醫院採檢PCR陽性確診。

新化區20多歲女性，8日至10日與高雄案28319、28320至台東旅遊，也是案28815友人，12日居家隔離期間採檢PCR陽性確診；新市區40多歲女性，8日曾接觸屏東縣個案28309，12日匡列採檢PCR陽性確診。

新增12例足跡包括台南市淨宗學會、丹丹漢堡仁德店、國通汽車NISSAN 善化服務廠、全聯福利中心新市店、星巴克府中門市、家樂福安平店、福記肉圓、新光三越中山店及台南新天地店、錢櫃KTV西門店、吳記肉燥飯、林媽媽古早味永康肉粿、灣裡郵局、小北百貨安中與文賢店、奧斯卡寵物台南海佃店、安平開台天后宮、大正藥局永康店、安麗兒藥局新市店、北海道生鮮超市新市店等。