基隆市長林右昌宣布，基隆快篩陽性專線將在14日上午9時重新啟用。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

日前基隆實施「全民防疫 愛心篩檢」計畫，市政府成立電話諮詢中心，讓市民能夠詢問快篩試劑如何使用，或協助檢測陽性通報，原預計計畫完成後，電話諮詢也會跟著結束，13日防疫記者會市長林右昌說明，因接受快篩自我撿測民眾越來越多，專線電話服務也受好評，市政府決定延續快篩陽性專線服務。

林右昌表示，快篩陽性專線日前受到民眾好評，最近有越來越多確診個案，是民眾自發性使用快篩陽性，再藉由PCR檢測確診，大幅加快接觸者匡列速度，如果民眾自行前往社區篩檢站或醫療院所，直接PCR採檢，依照目前檢驗能量而言，至少需要1天結果才能出來，來不及阻止病毒擴散。

新冠Omicron變異株擴散速度快，圍堵方式也要加快。林右昌解釋，目前已經發現新冠Omicron變異株在感染發病後1.5天就有傳播能力，傳播高峰在發病後3至4天，我們必須追上病毒速度，才能阻斷與拖延疫情擴散；在上次愛心篩檢計畫中，民眾對專線反應非常好，在疫情圍堵相當有幫助。

林右昌強調，在評估醫院端篩檢能量、防疫計程車數量、相關人力調整後，決定在14日開始，上午9時重新啟用快篩陽性專線，每天上午9時到晚上9時，只要快篩發現陽性就可打電話，一定都會有專人服務，安排好防疫計程車，用最快的速度後送到PCR採檢點，由專家判斷結果外，也同步趕快疫調。

針對年長者或慢性病患，容易引發重症個案會有不同安排。林右昌補充，一旦經由PCR檢測確診感染新冠肺炎，馬上會啟動收容措施，例如集中檢疫所，如果病患年紀比較高，或著有慢性病，不是適合在集中檢疫所隔離，也會安排在醫院隔離治療，希望讓每位病人都能有妥善照顧。