由魔方數位代理發行的部落冒險題材RPG手機遊戲《秘境傳說：神木遺跡》宣佈，遊戲事前預約突破120萬，並於今（13）日正式上線，多項開服活動與玩法已同步開啟。完成事前登錄的玩家上線即可領取「洛亞初風」特典時裝及萌寵五連抽預約獎勵。

開服狂歡，全服有禮

官方表示，目前預約人數已突破120萬人，達到目標成功解鎖「海星」、「酸酸果」、「藍鑽」、「萌寵召喚券」等海量虛寶獎勵。參與開服活動， 每日首次登入遊戲，即可在活動介面處領取一份登入獎勵，登入天數越多獎勵越豐厚，第7天還有極品6星薩隆免費送，而且累計最高可領免費200連抽！此外，達成共赴獵途的全部任務還可開啟永久VIP。

開服狂歡，全服有禮

代言人直播，KID林柏昇陪你探險

4月22日，《秘境傳說：神木遺跡》手遊代言人「KID林柏昇」將在官方粉絲團進行直播，與各位玩家一起探險秘境世界，趕緊加入星島大陸邂逅KID！另外，玩家可使用代言人專屬禮包碼「KID888」，可以在遊戲中兌換大量好康虛寶，助力快速成長，不要錯過哦！

代言人直播，KID林柏昇陪你探險

《秘境傳說：神木遺跡》今日正式上線，玩家可前往遊戲官網、App Store以及Google Play等平台下載遊戲。此外，官方粉絲團還會陸續釋出代言人KID親筆簽名照、MyCard點數卡、火鍋券、旅店券等互動獎勵，別忘了按讚追蹤官方粉絲團來獲取最新資訊和福利！