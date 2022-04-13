以一首〈夢醒時分〉創下百萬銷售量的女歌手陳淑樺，是80年代華語樂壇閃耀的巨星，但疑似因走不出喪母之痛，無預警神隱演藝圈消失長達24年，至今仍有大票歌迷期待她能復出；最近音樂人黃韻玲在臉書曬出一張30年前的珍貴大合照，裡面26位歌手個個是大咖，其中還看到陳淑樺，惹哭大票網友「多少人的青春回憶」。

資深音樂人黃韻玲目前是台北流行音樂中心董事長，12日她在臉書分享好友從遠方帶來的禮物「2本滾石雜誌」，驚喜的是，裡面有一張超珍貴大合照，26位歌手抱著花束露出燦爛笑容；畫面中除了黃韻玲外，還包括李宗盛、鄭進一、李明依、周華健、馬兆駿、黃品源、林強、張信哲、萬芳、謝麗金、趙傳、張洪量、蔡榮祖和陳明章等人，還有消失歌壇24年的陳淑樺。

這張罕見稀有大合照釣出多名藝人讚嘆，照片中有出現的陳明章和李明依先後表示，「可以跟黃老師借來掃描留檔嗎？好珍貴」、「我的天…看到好多故事…」；而男歌手光良也難掩崇拜地說，「好有意義的雜誌，1992（年）我都還沒有出道」。

大票歌迷也被這張經典合照惹哭，在底下熱情留言，「多少人的青春回憶」、「我的青春都在這一頁了」、「滾石的黃金時期，真是美好的年代啊」、「就是這些人陪伴了我們的青春歲月」、「這張照片所有的人都是偶像」、「有想念的淑樺，願她一切安好」、「好想念陳淑樺」。