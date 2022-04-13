澎湃新聞13日報導，上海崇明花博園復興館方艙醫院內，1106名患者分批次陸續出院。一大早，陸續有超過50輛大巴士抵達方艙門口，轉運出院病人回到社區接受居家健康觀察。

澎湃新聞報導，「感謝這裡的醫生護士，對我們的照顧太周到了！」一名出院患者在接受表示，他在艙內經歷了6天的治療後於當日出院，在艙內他每天4點半就起床，起床後開始鍛煉，在艙內走走路，活動下筋骨，「艙內生活也很便利，每天都有豐富的飲食，牛奶天天可以喝到，每頓都有蔬菜和肉，醫療隊為我們想得太周到了。」

昨晚，艙內很多患者都收到了「退疫」出艙消息。一名患者說，收到出艙消息很激動，晚上就睡不著了，一大早就起來整理東西，雖然可能轉運車要下午過來，但早上7點多就起來了。轉運對接、資訊核對、物品消毒、打包……為保證出艙過程順利安全，醫護人員、志工做了一系列準備工作。康復患者在出艙時都需要將攜帶行李、物品消毒、打包後裝進黃色醫療廢棄物包裝袋，14天後方能打開。患者出院後，艙內醫療隊隊員會更換床位並完成相應的消殺工作。

崇明區說明，上海崇明復興館方艙醫院由上海交大醫學院附屬新華醫院負責管理，安徽援滬醫療隊負責診療，4月4日凌晨迎來首批患者。4月12日，復興館方艙醫院首批249名患者康復出艙。截至目前，復興館方艙醫院累計出院人數為1355人。花博園復興館方艙醫院共分A、B、C、D這4個區域，有2700餘張床位。新華醫院醫療隊負責輕症患者和無症狀感染者前的準備工作，安徽省援滬醫療隊負責臨床診療工作。

值得一提的是，新華醫院在這一方艙除了派出強有力的管理團隊外，還在第一時間組建並派出兩支「方言小分隊」。兩支方言小分隊各有側重，第一支側重於兼懂上海方言與安徽方言；第二支則更多地側重崇明話。

這兩支「方言小分隊」在崇明花博園復興館方艙醫院內與安徽援滬醫療隊共同翻班、值守，成為連接上海醫療隊、陽性感染者以及安徽醫療隊的強力紐帶。新華醫院病理科陳磊醫生即其中一名「方言小分隊」成員，家鄉就在安徽，4月3日起在艙內上崗工作，他還遇到了蚌埠醫學院附院的老師、同學和同事。

方言小分隊成員除了翻譯，他們也承擔著醫療救治、服務患者、組建志工團隊的任務。

「方言小分隊」成員丁傑表示，4月6日，D艙迎來第一批病人，艙內也開始招募患者參與志工工作，為D艙患者和醫療隊之間的溝通交流和日常互助做一些努力。

「患者中，有一名青年黨員季先生，在得知這批醫療隊是來自安徽各大醫院的，而我又是隨行的滬語翻譯後，他很開心地用普通話告訴我：『我雖然是土生土長的長興島人，但是我上海話也聽得懂，浙江、江蘇、安徽、山東這邊的方言全都沒問題。』」丁傑當時很激動，D艙一下子多了一名全能型翻譯，不僅如此，在第一批到達的61名患者中，醫療隊就已經招募了10名患者從事志工工作，分發飯菜成為這些志工工作一部分。

而在這一方艙醫院內也收治了一部分學生群體的患者，為此新華醫院方面還成立了科普教育群，為艙內的小朋友線上解答科普問題，同時還有來自上海交大學醫學院團委選派的4名研究生，近些天來也為艙內的學生群體開展線上服務，遠端解答了諸多學習方面的問題。