工業革命以來，全球已升溫1.1度，隨之引發的全球暖化、海平面上升等危機，嚴重威脅經濟、社會持續發展，減碳需求迫不可待趨勢！中信投信總經理張浴澤13日表示，減碳需求日益高漲，同時演化出「CARE」四大關鍵碳商機，分別為「碳捕捉」（Carbon Capture）、「碳避免」（Avoidance）、「碳降低」（Reduction）、「碳交易」（Exchange），中信投信特別選在4月22日世界地球日開募「中國信託ESG碳商機多重資產基金」，該基金結合ESG篩選和碳商機雙重條件，搭配靈活股債配置，可精準掌握「CARE」四大關鍵「碳錢」商機。

中國信託ESG碳商機多重資產基金經理人張正鼎表示，目前各國致力減碳的方式有三種：紅蘿蔔、棍子、建立障礙。目前已實施碳權交易、碳稅的國家佔全球GDP高達85％以上，碳權為蘿蔔，碳稅為棍，減碳企業能從碳權交易獲利，碳稅則使高碳排企業稅賦成本大增；國際大廠施壓供應鏈達到碳中和則是建立排碳障礙，全球兩千大企業中超過2成已宣布減碳排目標，並嚴格要求供應鏈商跟進，供應商若減碳不足將面臨失去訂單的風險。

上述高壓懷柔並濟的管理下，減碳需求日益高漲，同時演化出「CARE」四大關鍵碳商機，分別為「碳捕捉」（Carbon Capture）、「碳避免」（Avoidance）、「碳降低」（Reduction）、「碳交易」（Exchange）。就「碳捕捉」來說，全球每年溫室氣體排放量超過500逾噸，透過收集溫室氣體，減少碳排進入大氣層，並增進碳再利用，促成廢氣循環再生，成為新世代不可或缺的技術，光石油巨擎艾克森美孚一家的碳捕捉計畫就高達千億美元。

「碳避免」的定義為透過能源轉型等方式，改變過往高碳排的傳統發展模式，比如共享經濟、生質材料、潔淨能源都算。單就潔淨能源而言，根據BNEF統計， 2021年投入能源轉型的金額較前期大幅成長27％，並創下歷史新高達7550億美元。

張正鼎表示，至於「碳降低」，意指生產成本減碳、降低商品碳排放量，進而受惠於碳稅及供應鏈碳中和趨勢。「碳交易」則是指碳權交易，自2020年疫情爆發以來，全球平均碳價已翻倍，突顯碳排成本節節高升。尤其2021年氣候峰會後，各國承諾將進一步大幅削減碳排，整體環境更有利著重減碳的企業表現。

美銀美林研究報告將減碳構面分數較高的前25％企業與分數較低的25％企業股價表現比較，全球減碳高分群報酬高於低分群約5％至10％，其中美歐已開發國家的減碳高分群表現更加出色，報酬差距最高達19％，而美歐正是本基金的重點投資區域。

中信投信指出，中國信託ESG碳商機多重資產基金，透過CARE四大方向，使投組不受限於電信、金融等低碳排產業，而能將投資觸角延伸到重工業、能源等高碳排產業，從中發掘有效管控碳排放、降溫有正面影響的標的，更精準掌握產業內碳足跡移動的同時，也更能及時捕捉到「碳錢」流向！