烏克蘭基輔州馬卡利夫一隻秋田犬，由於不知道女飼主3月中旬不幸被殺害，至今約一個月一直在等待主人回家，不願跟著志工離開，當地媒體稱這隻秋田犬為「馬卡利夫的八公」。

日本時事通信社日前報導，烏克蘭北部基輔州馬卡利夫（Makariv）3月中旬發生一名女性遭車臣士兵性侵殺害的悲劇，這名被害女性所飼養的秋田犬，至今約一個月的時間一直待在家門外的玄關等待主人回家。

烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）日前在社群網站分享這則訊息，介紹這隻秋田犬的名字叫Reeny，現年9歲。

日本忠犬八公過去在東京都澀谷車站外等待主人回家為人周知，烏克蘭當地媒體把Reeny稱為「馬卡利夫的八公」。

當地志工雖然試著把Reeny帶回照顧，但Reeny並不願意離家，所以志工目前只能提供飼料等協助，並試圖為Reeny找新主人。

Reeny主人的丈夫因為感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡，過去一段時間只有主人及Reeny相依為命。在烏克蘭遭受俄羅斯入侵後，Reeny主人已下決心離家避難，正當等待友人到來時，被來自俄羅斯南部車臣共和國出身士兵侵入自宅，最後不幸喪命。

日本的八公是秋田犬，名字原本叫小八，也被暱稱為八公，是日本知名的忠犬，一直以來都會到東京都澀谷車站外等待主人下班，連主人過世後也持續約10年不中斷。

澀谷車站外設有八公銅像，「忠犬八公像」也成為澀谷車站象徵之一，銅像附近已成為民眾相約碰面的場所。