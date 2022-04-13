全球經濟持續擴張，企業營收獲利基本面仍屬成長，但通膨高升導致貨幣緊縮議題，使過去一年表現壓抑的債市更顯壓抑，股市在投機退潮與地緣政治風險推波助瀾下呈現修正，今年以來，金融市場波動升溫，股債同跌，日盛投信展望第二季趨勢浪潮（MEGA trend），建議掌握「4I」投資原則，在市場波動時期，趨吉擇優、逢低布局，提高長線收成的契機。「4I」首先為Inflation & Rate Hike通膨升息，投資人須審慎評估通膨與隨之而來的利率風險，建議仍以偏「股」配置、力抗通膨。其次是Political Incident 地緣事件，回顧歷史，非經濟衰退帶來事件性下跌，都是低點布局、長期收成良機。再者是Information Tech科技為王，綠電與科技仍是各國政府政策性支持的長線趨勢，其中「智能車」結合兩大潮流，成為最具未來性的產業。最後是Net Income獲利實力，逢跌布局首選基本面優異的股市，越股、台股獲利可望創高，投資價值優異。日盛投信投資研究團隊表示，2021年全球企業營運脫離疫情陰霾自谷底翻升，獲利基期較低促使全球企業平均獲利年成長高達54.4％，今年即便遭遇波動風險，預計企業回歸常軌且經濟接續復甦，獲利年成長可望達7～8％，其中受地緣政治風險衝擊較小的美國及新興亞洲企業，獲利成長仍較去年底估值上修、可望引領全球表現。日盛台股研究團隊指出，後疫時代、全球數位化轉型持續，台股科技供應鏈商機旺，今年預期成長5～10％，獲利將持續創歷史新高、且更勝去年的近4兆元獲利。此外台灣多數企業願意將股利配發給股東，推動獲利及股息雙創歷史新高。預估去年企業股息配發率將達近七成，可望有2.5兆元的股息再投資，成為挹注台股的資金活水。反觀目前台股本益比約當13倍，低於10年平均物美價廉就是最大利多，預估今年台股在資金活水、企業獲利、物美價廉，加上科技長線趨勢等四大面向正向發展下，已跌出好買點。今年初迄今聯準會升息及縮表議題，與地緣政治風險等市場雜音干擾下，全球股市年初拉回整理，投資可視此刻為逢低擇優布局的好時機，並慎選兼具基本面與長線題材標的、力抗短線波動。日盛海外研究團隊分析，快速發展中的越南已部分取代大陸、躍上國際工廠的舞台，預期未來十年將持續創造成長奇蹟，越南股市持續反映長期經濟穩增長效益，並且正走在多頭初升段，全年越南股市獲利成長率上看26.2％、遠優於全球的單位數成長率，尤其預估本益比僅13.9倍，相較全球股市更具投資吸引力。全球電動智能車擁有2050年前全球邁向零碳的長線政策性議題支持，未來銷售展望優異、營收獲利可期，更已成為長期吸引資金進駐的優勢產業。日盛投信建議，第二季投資重心可放在最具優勢的主動型基金、增加長期收成勝率，包括全球智能車、越南股市及台股等股票型基金都會是不錯的選擇。核心資產配置上，具永續概念的台股基金，可以存股的角度將之視為核心資產。鑒於聯準會升息動作將引起較大的利率風險，穩健型也可考慮配置波動度較低的平衡組合型基金、儲備第二季逢低加碼優勢股票的能量，越南及智能車股票基金便是第二季可逢低逐步加碼的長線配置。