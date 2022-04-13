營建署指出，為促進高雄橋頭科學園區土地有效利用，以及形塑優良都市景觀與環境，內政部已於3月28日發布「高雄新市鎮特定區第二期細部計畫（科學園區部分）都市設計規範」。

橋頭科學園區開發案總面積354.53公頃，包含186.49公頃產業專用區，39.78公頃住宅區與商業區，以及126.17公頃公園綠地、道路等公共設施用地。

都市設計規範重點包括：基地配置與開放空間規畫、轄內交通動線、建築設計與整體景觀等設計原則。另近年來，全球受到氣候變遷的影響，強降雨致災之情事時有所聞，為減低暴雨逕流、緩和都市熱島效應，特別將低衝擊開發設施也納入規定，以提升園區減災防洪之容受能力，實踐都市永續發展。

營建署表示，橋科整體開發攸關國內科技產業發展，未來園區內建築物及各項公共設施之興建，均需依本規範進行設計，並由科技部南部科學園區管理局審查通過後始得申請建照或施工，盼該園區不只是南台灣創新產業基地，更能成為環境優良之重大建設典範。