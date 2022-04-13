俄羅斯持續入侵烏克蘭，甚至爆出俄軍動用生化武器，歐美國家紛紛加重制裁，包括美國跟部分歐洲國家都禁止進口俄羅斯石油，最新傳出，全球最大獨立原油貿易商Vitol集團，計畫在今年底前完全停止交易俄羅斯石油及產品。

美國財經媒體報導，總部位於日內瓦的Vitol，該公司發言人透過電郵表示，Vitol經手的俄羅斯石油數量將在第二季大幅減少，預計在2022年底前完全停止。Vitol重申，目前對俄羅斯的原油採購是先前合約的一部分，未來不會進行任何新的俄羅斯原油和產品交易。

報導指出，為響應對俄羅斯的制裁，世界各地的石油巨頭包括英國石油公司、殼牌、埃克森美孚等，都已宣佈停止俄羅斯相關投資，並採取措施停止與該國交易。

俄羅斯總統普丁前首席經濟顧問伊拉里歐諾夫博士（Andrei Illarionov）接受英國廣播公司（BBC）採訪時指出，西方國家若對俄羅斯能源祭出「實質禁運」，亦即全面禁運俄油可阻止烏克蘭戰爭。他強調，俄國對於其他國家揚言將減少俄羅斯能源的使用量根本「不看在眼裡」。

愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）則表示，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）目前正在研究石油禁運細節，但尚未做成任何決定，他說希望歐洲聯盟27個成員國可以儘快達成協議。

俄羅斯受到西方國家制裁導致原油出口受阻，普丁只好祭出「跳樓大拍賣」吸引買家，外媒先前報導，俄國向印度提供便宜石油，照戰前折價每桶35美元，專家警告，大陸可能跟進買低價俄油。