女星熊熊（卓毓彤）以甜美臉蛋、直率個性以及G級傲人上圍狂圈粉，熊熊還成為性感女神代表，不過熊熊其實對自我要求很高，她昨（12日）就在網上崩潰表示，她常被電視上臃腫的自己嚇到，熊熊還問：「我臉有這麼肥！這麼腫？這麼醜嗎？」發文還釣出網友留言曝熊熊的真實面。

熊熊昨晚在網上崩潰發文，表示她有時候看到電視上的自己都會被嚇到，熊熊還崩潰反問：「我臉有這麼肥！這麼腫？這麼醜嗎？」直呼電視台攝影機對哈比人真不友善，不過啦啦隊女神巫苡萱則直呼：「妳本人美呆了好嗎！」有看過熊熊本人的網友也紛紛留言：「熊熊本人真的不胖～」、「本人很瘦」、「現場主持超美」。

熊熊發文同時也曬出身穿紅色禮服照，胸前的平口設計讓熊熊波濤洶湧的雙峰呼之欲出，畫面相當吸睛，不過熊熊突穿禮服，引發女星王晴好奇問：「怎麼突然穿婚紗」，熊熊則急忙強調是工作，粉絲也都大讚熊熊很美。

人氣很夯的熊熊一舉一動都是話題，她日前才發文透露自己聲音被嫌難聽，熊熊無奈說：「我聲音難聽好聽與否，是有危害到誰嗎？」熊熊表示是她聲帶長瘜肉，目前已在接受治療了，同時熊熊表示自己就是無法有甜美聲音，她也向酸民喊話「反正我又沒有要當歌手荼毒大家，真的可不可以放過我」。