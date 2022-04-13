歷經 1100 個日子的研究，綠藤「澄澈眼部雙精華」進階升級，即日起至 5 月 11 日母親節活動開跑，以「減法保養 2 步驟自由選配，任選 83 折起」等 6 大期間限定優惠。
綠藤相信，保養眼周肌膚需要的是「保養品」而非「化妝品」。粉體的修飾、矽靈的填補、膠體的拉提，都只是短暫的視覺效果，剔除不必要的添加成分，以特殊油水分層的型態，突破傳統眼霜限制。從耐旱植物遇水復甦獲得靈感，以親膚的海藻糖為眼周構築涵水薄膜，強化肌膚屏障，打動消費者的心。
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綠藤相信，保養眼周肌膚需要的是「保養品」而非「化妝品」。粉體的修飾、矽靈的填補、膠體的拉提，都只是短暫的視覺效果，剔除不必要的添加成分，以特殊油水分層的型態，突破傳統眼霜限制。從耐旱植物遇水復甦獲得靈感，以親膚的海藻糖為眼周構築涵水薄膜，強化肌膚屏障，打動消費者的心。
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