韓國遊戲公司Kakao Games發行及其營運合作夥伴 Glohow在台營運、LionHeart Studio研發團隊打造的跨平台MMORPG遊戲大作《奧丁：神叛》， 將於 4月 14日（四）08:00進行全服例行維護，並釋出系統更新內容與追加活動說明。

首先，將釋出全新的公會專屬「公會副本」作為新內容，「公會副本」是一個可以讓你與公會成員一起擊殺BOSS並獲得各種獎勵的活動。獎勵分為個人獎勵和公會獎勵，所有參與「公會副本」的公會成員均可領取個人獎勵，且獲取的公會獎勵都會登記在「公會拍賣」中，讓全公會成員皆有機會獲得高級獎勵的機會！

除了專為公會打造的副本活動之外，另外還有「大陸侵略者清除任務！」、「村莊委託次數追加活動！」以及「亞瑟拉德的命令公會合作！」等豐富活動也協同此次更新同步翻新推出，以提高玩家們的遊玩內容與品質。

新增「公會副本」功能

- 每週可進入挑戰公會副本2次

- 公會等級達到4級以上開啟公會副本功能

- 公會副本入場後，有15分鐘的時間可以進行戰鬥

- 公會副本共有10個階段可以挑戰

- 搶下每階段BOSS的最後一擊可以獲得擊殺獎勵

- 擊殺每階段的BOSS有機會可以獲得公會獎勵外，獎勵將登錄至公會拍賣上

連環更新，全新期間活動緊接而來！

連環更新，全新期間活動緊接而來！

連環更新，全新期間活動緊接而來！

（更多詳細資訊，請參考官方網站的「活動」頁內的更新內容。）

《奧丁：神叛》官方表示：為致力帶給玩家優良的遊戲品質，將會於每週四固定進行例行性維護。玩家可透過官方網站的活動公告，隨時確認每週維護的日程及其內容，就讓我們攜手努力創造神等級的遊戲環境吧！