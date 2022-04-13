提一袋烤鴨竟讓他變成鄰居議論對象！1名網友日前下班買份烤鴨回家，路上先後遇到2位鄰居，對方一開口都問他「你去借錢喔」、「家人知道嗎」，他連忙否認後並心想自己看起來很缺錢嗎？回到家他一看烤鴨提袋才驚覺傻眼真相，原來提袋上頭竟是印了「當鋪廣告」。

該網友在臉書「爆系故事館」發文表示，他日前下班順路買了份烤鴨帶回家當晚餐享用，走過過程中他提著整袋烤鴨先是遇到1名鄰居，對方看到他手中提一袋竟皺眉頭說「你去借錢喲！」他連忙否認，對方則說「沒去借錢就好，少年人要會想」，鄰居離開後，他則很納悶自己看起來像缺錢嗎？

網友下班買烤鴨，遇到2位鄰居都問他「你去借錢喔」、「家人知道嗎」，他連忙否認，回到家他看烤鴨提袋才驚覺真相，原來提袋上頭竟是印了「當鋪廣告」。（翻攝自臉書「爆系故事館」）

網友下班買烤鴨，遇到2位鄰居都問他「你去借錢喔」、「家人知道嗎」，他連忙否認，回到家他看烤鴨提袋才驚覺真相，原來提袋上頭竟是印了「當鋪廣告」。（翻攝自臉書「爆系故事館」）

該網友後來又遇到另1名鄰居，對方竟也是一臉疑惑地問「你去借錢，你家長輩知道嗎？」他則趕緊解釋沒有借錢，對方則回「沒有借就好」，他當下心裡相當無奈且憤怒，認為先後2名鄰居很莫名其妙，之後他回家才發現真相「你X的，這裝烤鴨的袋子怎麼打著當舖的廣告！」

其他網友紛紛留言「老闆沒說那是烤鴨啊，不然你以為借錢不還的人都去哪裡了？」、「你確定那個是鴨肉嗎？會不會是借錢沒還的人被」、「原來你借錢買了一隻烤鴨」、「所以現在借錢送烤鴨嗎」、「吃的應該不是鴨子那麼簡單」。