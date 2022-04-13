衛福部長陳時中作接受節目專訪被問及是否和蔡英文總統談過參選台北市長一事，陳時中說，曾和民進黨秘書長林錫耀「閒聊」過；民進黨祕書長林錫耀受訪表示，「他說也是事實，說跟林錫耀不熟、沒有互動，就太扯了」，「但不代表我們對選舉是有深談」。

林錫耀說，他與陳部長兩人在7、8年前就認識，蠻常互動跟聯繫，去年公投說明會兩人經常碰頭，針對疫情他也會傳line、打電話請教，也會反應各地意見，選舉這件事，他一直不敢去打擾，現在防疫第一優先，疫情大家還未恐慌，但升溫是事實。

林錫耀說，陳時中說也是事實，「說跟林錫耀不熟、沒有互動」太扯了，但不代表兩人對選舉是有深談。

至於台北市選情；林錫耀說，當年底選戰，台北市可能三足鼎立，吸引全國目光，台北市是值得關注選區，因此，台北市變化會比較大，國民黨有意參選台北市長的立委蔣萬安聽說本來過完年要宣布，國民黨也希望蔣能早點出場，但過完年發現氣氛怪怪地、且出現變化，藍白間又想合作，又很糾結，充分暴露兩者間的矛盾，可能因為如此，影響原來國民黨提名的節奏，整個往後延。

至於傳出侯友宜可能不參選連任，直攻2024大位；林錫耀說，各種可能性民進黨都有設想在內，侯友宜至今都不願意認真、不坦承、不直接回答這問題，其中必有緣故，不然有什麼好拖拖拉拉，要連任就很坦率一句，現在不直接說，一定心理另有盤算，容易引起揣測。

林錫耀說，侯友宜的替代人選、新北市副市長劉和然可能參選的傳聞在地方都有，會不會真的是這樣來做，但民進黨當然有設想在內，等侯友宜做決定以後，民進黨再來做因應，這應該是要侯友宜先告訴大家答案。