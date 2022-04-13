市場情緒持續受到俄烏衝突，通膨及央行收緊政策影響，國際股市呈現震盪，台股雖受到牽連一度跌破萬七，但在基本面支撐下，今年第1季下跌2.9％，相較國際股市跌幅達5~13％，台股整體表現仍舊抗跌，下檔年線支撐強勁，時序進入4月股東會旺季，高殖利率題材備受市場青睞，惟短線市場仍維持震盪，建議可關注低波高息股，有利抵禦市場波動干擾。在族群上，今年看半導體和金融2大族群推浪引領多頭。

台股掛牌7檔高息ETF今天全數收紅，包括元大高股息(0056)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、富邦臺灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)、國泰股利精選30(00701)等。而3檔半導體ETF今表現更是出色，富邦台灣半導體(00892)、中信關鍵半導體(00891)、新光臺灣半導體30(00904)，漲幅在2%左右。

日盛投信看好今年金融股在升息下的偏多題材，而在半導體方面，預估產值仍將有2成以上的成長。復華投信指出，台股目前本益比約13倍、殖利率則有近4%，深具投資吸引力。

國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹表示，目前市場擔憂戰爭推升通膨預期，迫使美國聯準會加速升息、造成美國公債殖利率曲線出現倒掛情形，進而引發經濟衰退，不過殖利率曲線短暫倒掛不一定會發生經濟衰退，且過往經濟衰退發生前，PMI大多已位於50附近或以下，目前美國3月製造業PMI為57.1，而台灣為57.8且已連續21個月呈現擴張，預計4月若中國防疫政策放鬆，長短料問題可望再度舒緩，產業景氣可望好轉，台股長多格局不變。

觀察台灣上市櫃企業去年獲利，不僅創下新高，且年增率達73.7%，顯示今年現金股利可望再攀升，有利為台股挹注資金活水。隨近期各公司陸續宣布股利政策，股息配發大方又亮眼，台股殖利率有望再攀升。本周金融業公告第一季獲利，因受惠資本市場投資利得，獲利大好，加上升息帶動存貸利差加大，有利金融業發展，享投資利多。自3/18台灣升息一碼之後，金融股氣勢最盛，截至4/11，金融保險類指數漲幅達6%，優於台股加權指數的-2%。