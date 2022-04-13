因隔夜美國通膨數據符合市場預估，一樣處於高水位，在大型類股帶領下，日股13日上演反盤行情。日經指數收26,843.49點，漲508.51點或1.93。東證收1,890.06點，漲26.43點或1.42%。

IwaiCosmo證券認為，市場對美國消費者通膨過於憂心，故前個交易日拋售持股。但事實上，這份經濟數據雖創40多年來最高，但沒有什麼很大的意外，故可見日股買氣又再回流。

權值股中，迅銷漲2.88%，軟銀也漲2.01%。電子族群中，東京威力科創漲3.34%，愛德萬測試也漲2.9%。另外，日本航運3傑全面走揚逾4%，商船三井漲4.05%，日本郵船漲4.83%，川崎汽船也漲4.24%。

日本便利超商羅森大漲11.63%，傳言羅森預定在2023財年之前，欲把旗下百分之百持有的高檔連鎖超市成城石井(Seijo Ishii)上市。

鹽野義製藥重挫11.14%，消息指出，該藥廠正考慮不建議孕婦使用其新冠藥物，因為經動物試驗後發現，可能會導致胎兒發育異常。