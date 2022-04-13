惠譽信用評等公司12日確認，京城銀(2809)國內長期評等維持為A+(twn)、國際長期評等為BBB、個別實力評等為bbb，評等展望「穩定」，並確認國內短期評等維持為F1(twn)、國際短期評等為F3。評等取決於其個別實力評等，反映其自身的信用體質。

惠譽信評指出，評等確認及穩定展望反映惠譽預期京城銀將維持適當的風險概況、高於同業的核心資本水準及穩健的流動性狀況，有助抵減京城銀因較大的外幣債券部位所帶來的潛在市場波動，以及相比同業較高的借款人集中度與不動產放款比重而可能導致的資產品質波動。

京城銀表示，雖然近期資本市場動盪，2022年首季資本適足率為15.89％，第一類資本比率為14.65％，放款覆蓋率為1.5％、逾放比0.02％、備抵呆帳覆蓋率7283％，整體資產品質仍維持高於國銀平均的優異水準。

京城銀指出，將秉持簡化、效率、利基、創新、服務的營運策略，致力於穩健財務結構、充足資本、健全流動性及整體營運持續穩定，提供在地民眾更貼心、創新、多元化優質的金融服務，並善盡企業社會責任，落實執行法遵，強化內稽內控及各項風險控管機制，盼奠立永續經營基礎。