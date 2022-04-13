女星迪麗熱巴來自新疆，擁有盛世美顏讓她從一出道就話題不斷，還被譽為「新疆四大美人」之一，無論是戲劇作品或廣告代言，都有相當亮眼的成績，也有大票粉絲支持；近期她主演的電視劇《馭鮫記之與君初相識》剛播完，下部《恰似故人歸》上線就成為時下最熱門的電視劇，流出花絮的敬業表現也讓觀眾印象深刻。

近期陸劇《馭鮫記》剛播出就廣受好評，女主迪麗熱巴搭配男主任嘉倫，加上一眾配角都演技在線，尤其是迪麗熱巴憑藉紀雲禾一角受到廣大觀眾喜愛，角色熱度橫掃排行榜第一，足見強大吸粉能力。

進日她為了宣傳《恰似故人歸》，發布一個劇中女主角紀雲禾的彷妝，她拿出白色睫毛膏誘惑十足的在鏡子前刷睫毛，下個鏡頭一變，配上下雪的特效，迪麗熱巴發揮演技，迅速入戲演繹在劇中渾身發冷的橋段，讓粉絲大讚她的演技越來越進步了。

從劇組花絮中，她躺在床上要做出被法力控制的樣子，只見對手演員任嘉倫做出法術的手勢，迪麗熱巴瞬間就依靠腰力從床上坐起，速度之快都不需要加特效和剪輯處理，讓任嘉倫不禁誇她「妳這是不一般的腰啊！」迪麗熱巴開玩笑回「加特效了。」任嘉倫繼續問「有沒有牽線（綁鋼絲）？」

超強腰力除了讓任嘉倫吃驚，追劇的觀眾也紛紛留言「熱巴好棒哦」、「腰力好強」、「真的很敬業的演員！很少有顏值高又這麼拼命的女演員！」、「好厲害！這個演技」、「真的感覺被吸起來一樣」、「真的又快又自然，果然演技一直在進步」