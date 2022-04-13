屏東旭海3男13日乘膠筏出海作業遇大浪翻覆，1男送醫不治。(海巡提供／謝佳潾屏東傳真)

屏東60歲潘姓男子13日與2名親友一早乘膠筏從屏東旭海出海欲進行捕撈作業，不料在近阿塱壹古道台東南田入口處的海域遇大浪襲擊，整船翻覆3人落海，隨後其中1男奮力游回岸邊，潘則與另1人爬回膠筏待援，海巡獲報後趕緊派遣救生艇救援，結果潘男送醫後宣告不治。

據了解，約60歲多歲的潘姓男子，13日一早與同姓親友乘坐膠筏出海作業，不料遇上大浪發生憾事，2親友平安獲救，但潘男被救上岸時已無意識，送醫後搶救無效。

海巡指出，13日早上6時許，旭海安檢所接獲旭海派出所通報，稱屏東旭海籍膠筏於台東阿塱壹古道南田入口處近岸海域翻覆等待救援，因翻覆地點鄰近台東地區，海巡署第八巡防區指揮部在接獲安檢所通報後，隨即派遣恆春海巡隊PP-3535艇前往救援。

海巡趕赴現場後發現，1名船員已自行游上岸，餘2名仍在膠筏上待援，經海巡及警消等救難人員不畏風浪冒險涉水搶救下，成功救起膠筏上2名船員，其中1名船員經大武消防分隊初步檢傷並無大礙，但60多歲潘男上岸時已無意識，當下由大武消防分隊實施CPR並送往大武衛生所搶救，仍不治。