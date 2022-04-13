央行睽違逾10年首次升息，終結利率連7凍，讓重貼現率回到疫情前1.375％的水準。永慶房產集團研展中心副理陳金萍認為，近年房價持續向上攀升，但薪資卻未同步成長的情況下，購屋負擔越來越沉重，不少購屋民眾為減輕每月的房貸負擔、選擇長年期的貸款年限，讓30年期房貸逐漸成為市場主流。

央行目前升息1碼，就2月份五大行庫新承作房貸利率1.367％來看，若足額反映升息幅度，利率未來將升至1.617％，增1碼雖看似輕微，但國內通膨問題如仍舊未解，未來一旦啟動升息循環，連續升息，連動房貸利率同步走升，那麼在房價高漲、房貸負擔增加的情況下，房貸族的壓力恐怕不容小覷。

永慶房產集團根據金融聯合徵信中心2021年房貸資料統計全台及七都會區新增房貸平均授信金額，全台購屋平均授信額度已達841萬元，以台北市平均授信額度最高，是全台平均的兩倍之多，來到1,621萬元，新北市及新竹縣位居亞、季軍，平均授進額度分別為967萬元、888萬元，陳金萍表示，七都會區中除了台南市外，平均房貸都站上700萬元以上，由此可見在房價持續攀升下，房貸金額也隨之走升，民眾購屋壓力不小。

此次央行升息1碼，假設各大銀行完全反映跟進升息，預估房貸利率將上揚0.25％升至1.617％，以全台平均授信額度841萬來看，升息調整後，30年期房貸平均攤提下，每個月應還本息和從2萬8,491元增加到2萬9,499元，跟利率1.367%時相比，每個月將多支出1,008元，但30年下來總繳利息將來到221萬，較升息前增加了36萬多的利息支出。

同樣條件下，台北市30年期間應還總利息為355.9萬元，在升息1碼後，月繳額來到5萬6,859元，30年期間總共就要繳納425.9萬元的利息，相較升息前多出將近70萬的利息負擔，差距更為明顯。平均貸款金額最低的台南市30年下來，也將較升息前增加近30萬的總利息支出。