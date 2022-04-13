台積電、台商回流效應，雲林縣麥寮鄉六輕工業區外包商缺工嚴重。（本報資料照片）

雲林縣麥寮鄉六輕工業區周邊外包商眾多，約有上萬名員工，最近不少外包商發現員工離職率增加，徵才也找不到人，外包商分析主要原因在於台積電在高雄設廠、南科擴產，加上台商回流，都用重金挖角，目前麥寮地區板模工1天薪資至少5000元，還不一定找得到人。

六輕工業區於1994年動工後，外包廠商陸續在周邊設廠，全盛時期逾2萬人，正式營運後部分廠商離去，但工業區的維修養護仍須不少外包人員，因此尚有上百家外包商持續營運，目前外包商與移工約有1萬人，加上六輕本身員工1萬3000餘人，外來人口多達2萬餘人，帶動麥寮鄉的發展。

不過去年開始，不少外包商發現員工離職率不斷增加，在求職網站徵人也乏人問津，了解後原來是台積電在高雄設廠、南科擴產，加上台商回流，為了盡速建廠不惜重金挖角，甚至提供額外的趕工獎金，員工評估每月薪資至少可增加3萬元，受不了高薪誘惑紛紛離去。

六輕外包商林姓負責人表示，他誠徵水電工數名，每天保證薪資3000元，結果徵了半年還找不到人，原來南科為了搶人，1天4000元起跳還供吃住，難怪無人來應徵，只能感嘆城鄉差距，非都會區連雇工都比不上六都。

林姓負責人說，板模工也很難找人，原本1天工資3000餘元，現在5000元才有人願意做。若是外包給別人作，去年初1坪約6000元，目前已漲至1萬5000元，成本壓力很大。其實年輕人若肯吃苦，幾個人組個板模團隊，每人年收百萬以上絕對沒問題。

另1家外包商指出，台灣大多數年輕人都想從事服務業，外籍移工人數又有限，目前只能微幅加薪，同時訴求六輕外包工作穩定，藉此吸引年輕人返鄉，可能要等到台積電、台商回流效應告一段落，才能減緩缺工情況。