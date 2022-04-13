大陸央視新聞報導，上海最大方艙的1號和2號館部分區域，從4月13日上午開始收治感染者，至此上海最大方艙醫院已全部開啟收治模式。據9日上海市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會介紹，目前上海已建成100多個方艙醫院，床位數逾16萬張。據悉，國家會展中心（上海）方艙醫院項目共有8個展館，為上海規模最大的方艙醫院。這裡共有床位5萬張隔離床位。

據《科技日報》消息，上海最大方艙醫院——國家會展中心(上海)方艙醫院位於上海市青浦區，共有8個場館。先啟用的場館為3號4號館，其中B區2號館面積5萬平方米，可提供7800張床位。

專案分為汙染區和限制區，汙染區為患者收治區域，限制區位於室外，僅在B區2號館外就配置了753間貨櫃，面積達1.5萬平方米，主要用於醫護人員及員警、保安、保潔人員休息、書寫和等候等功能。

國家會展中心方艙共約有60萬平方，共設置了12個艙，採取了分步施工、分批交付的辦法，逐步啟動收治感染者。

據瞭解，在設計方面，方艙內被劃分成11個區域，每個區域都有一個單獨的護士站，嚴格按照應急「三區兩通道」規畫，隔離區及限制區分區明確。

醫護人員及隔離人員通道分離，專案醫療呼叫、監控機房等智慧化系統齊全，為醫護及安保人員提供高效、便捷條件。

此外，方艙還增加了一些雙人床，來滿足一些隔離家庭的需要，這也是上海目前已有的方艙醫院中首次安裝雙人床位。

走進方艙醫院項目B區2號館，放眼望去，一個個方艙整齊排列，裡面配置著淋浴間、熱水器。據中建二局國家會展中心（上海）方艙醫院項目現場片區負責人蘇憲新介紹，為了盡可能給醫患人員提供良好環境，專案配備了充足的電熱水器，保證淋浴需要。同時，中建二局建設者按照施工設計方案，以1：20的比例，建設了347個移動廁所，並採取集中排、集中抽形式，讓汙物不在移動廁所內積壓，在充分保證方艙內患者使用需要的同時，創造乾淨衛生的環境。

方艙醫院項目建設標準高，尤其對通風系統有嚴格要求，工程最難的部分也是1萬2000平方米的通風系統安裝。風管作為整個方艙的「呼吸道」，擔負著排出污濁空氣、輸送清潔空氣的重要功能。