台灣自來水公司第六區處玉井營運所辦公廳址拆重建，13日舉行揭牌啟用儀式。(劉秀芬攝)

2016年0206大地震，台灣自來水公司第六區處玉井營運所辦公廳內部結構受損，經過7次工程發包流標，終於在2020年初將原址拆除重建，斥資4510萬元，以綠建築理念為設計主軸，提供員工、洽公民眾舒適環境，13日舉行落成揭牌啟用儀式。

玉井營運所新辦公廳啟用典禮由自來水公司董事長胡南澤親自主持，台南市副市長趙卿惠、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長王開玹、自來水公司總經理李嘉榮與副總經理王明孝、第六區管理處處長盧烽銘等人共同揭牌，現場還依照習俗準備湯圓，分享與會貴賓及厝邊好鄰居。

台水六區處表示，玉井營運所原辦公廳1989年成立，服務轄區包括玉井區、楠西區、南化區及高雄市內門區，辦公廳因2016年0206地震造成內部結構損傷，為顧及洽公民眾及員工安全，2016年7月1日先遷至南化給水廠合署辦公，同時規畫將原辦公廳拆除重建。

李嘉榮表示，光是設計發包，就流標3次，終於有建築公司接手；工程發包也流標7次，終於在2020年初動工，過程有很多波折，工程經費為4510萬元，以目前物價波動來看，重建工程真的賺到了。

玉井營運所新辦公廳為地上3層樓與地下1層樓建築，4月6日試營運，13日正式揭牌；即將於6月1日退休的第六區管理處處長盧烽銘也倍感欣慰，能在退休前完成辦公廳改建任務。