國內新冠肺炎持續延燒，高雄13日暴增50例本土確診個案，疫情也燒近醫院，高雄醫學大學附設中和紀念醫院及高雄長庚醫院接連傳出醫護人員確診，高雄市長陳其邁表示，2家醫院接獲通知後，感控小組第一時間介入釐清，針對風險對象採檢，結果均為陰性，目前風險都在可控範圍內。

高市府衛生局表示，根據疫調顯示，2個醫學中心第一時間就掌握狀況。高醫已經匡列接觸者上千人，且採檢全部陰性。而長庚部分一位內部工作人員休假期間因為有過聚會，可能有社區風險而感染，回職場首日確認感染，長庚緊急匡列相關接觸對象約200多人，經採檢也全數呈現陰性，目前2院都在追蹤範圍內。

陳其邁指出，2家醫院分別各有1位醫護人員確診，醫院感控小組第一時間就介入釐清，從過去鳳山仁惠醫院的經驗來看，護士染疫後因為都有口罩，且有做好消毒防疫措施，其實傳染風險不高，目前存在風險的是確診醫護可能有和同事一起用餐，或是照顧病人，但醫院目前都採檢陰性。

另外，高市警三民二分局鼎金派出所也傳出有員警確診，高市府衛生局說明，染疫對象因為居住於屏東，所以並不屬於高雄個案，但社區風險及確診足跡仍需仰賴基層員警協助，目前傳播風險及感染來源仍有待進一步釐清。