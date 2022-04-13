和築建設在三多四路近中華四路基地，推出制震輕奢宅預售建案「星玥灣」。（柯宗緯攝）

高雄近來多項重大開發案齊發，帶旺房市持續熱絡。不過，高房價也令青年、小資族相當卻步，認為買房遙不可及。代銷業者王乾灃觀察指出，目前全球面臨通膨危機，「今天的房價是地板價，明天可能就變天花板價」，現在不買房以後錢也會變小。

和築建設在三多四路近中華四路基地，推出制震輕奢宅預售建案「星玥灣」，規劃樓高達28層、地下5層，27-39坪、正2-3房設計，共推320戶，單層6戶配置3部電梯。緊鄰三多商圈及位於蛋黃區的亞洲新灣區，109年進場，目前開價來到40至50萬，總價1000多萬元起，預計113年底完工，已賣出4成。

負責代銷的新創開廣告襄理王乾灃指出，亞灣區很難找到這種標準型正規產品，公設很「澎湃」，規劃25種飯店級別設施，包含20人包廂KTV、兒童遊戲室、健身房、瑜伽教室、廚藝教室、Lounge Bar等，公設比僅35％，整體來說，性價比相當超值。

王乾灃指出，「星玥灣」有別於小宅一層多戶的投資型產品，或是高總價豪宅建案，正2-3房設計，空間大小合宜，是真正適合「自住」的規格，不只適合置產客，更是自住客的不二選擇。

王乾灃認為，目前遇到通膨，原物料飆漲，不動產業缺工又缺料，但買房可以保值、增值，「今天的地板價，明天的天花板價」，通膨現在不買，以後錢也會變小，但呼籲消費者買房前多做功課、多方比較。