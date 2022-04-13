全球第二大半導體通路文曄(3036)今(13)日於證交所舉辦重大訊息說明會，將透過100%持有之子公司WT Semiconductor Pte，以每股1.93元新加坡幣現金，取得新加坡商世健科技100%股權，總金額約2.322億元新加坡幣(折合新台幣約49.34億元)，預計今年第三季完成相關程序，盼藉此擴大營運規模提升經營績效，該交易案仍待兩地主管機關核准。

文曄董事會今日決議，擬透過子公司WT Semiconductor Pte，以每股1.93元新加坡幣現金，取得新加坡商世健科技100%股權，此交易待世健科技股東、相關主管機關、監管單位及新加坡高等法院核准同意後，預計於第3季度完成相關程序。

另外，世健科技的創辦人與執行長Albert Phuay將透過此交易取得部分現金再投資20%的WT Semiconductor股權，而文曄將持有WT Semiconductor則為80%的股權，Albert Phuay將續任世健科技執行長。

世健科技專注於與上下游夥伴緊密合作、強化工程技術專業能力、發展多元技術解決方案、提升公司附加價值，從而確保永續經營與滿足市場需求，而此策略也奠定了世健科技的競爭優勢與在市場的堅強地位。

文曄本次盼透過該結盟合作案，能帶來雙方強勁的綜合效益，經由互補的產品線以強化業務的擴張，更重要的是透過雙方富有經驗的團隊服務，文曄將可提供客戶更廣泛的產品解決方案與技術支援服務，以利客戶產品快速上市。此外，文曄也看好雙方在產品線、應用、客戶幾乎無重疊，期望最快今年第四季可看到合併綜效。

世健是在2004年在新加坡交易所上市，去年儘管新冠肺炎疫情持續，世健營收、獲利仍有雙成長表現，去年營收15.985億美元，年增加44.2%，營業利益3050萬美元，年增加148%，稅後純益達2450萬美元，年增加137.1%。