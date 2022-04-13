信義房屋轉型辦公室專案經理周勤斌大學就讀公共行政，畢業後考上政大政治研究所，原打算出國深造，未來從事教職，不過，考量台灣大學教職難找，最後他選擇加入信義房屋，希望在30歲以前拚上管理職。經過房仲業務工作的歷練，他不僅晉升店主管，去年初更轉入總公司負責專案工作推動；他認為，整個信義企業集團有很多發展機會，透過在不同單位歷練，有助於開拓視野、擴大舒適圈，對於個人的職涯規劃大有助益，無論是想在業務工作上努力，或朝管理職邁進，都有每個人發揮的空間。

周勤斌原打算以大學教職為目標，但幾經思考，如果出國讀博士班，畢業後將近30歲，返台還不見得能在大學找到教職，因此毅然決然在碩一時放棄學業，加入信義房屋當時推出的「聚英計畫」，「當時月薪保障6萬元、未來有望擔任管理職，先試試看，不行再回去繼續讀書。」他笑說，沒想到2013年一進入信義房屋，一待就到現在。

周勤斌初加入信義房屋擔任房仲業務員，最大的挫折就是「不斷被拒絕」，他說，從小在學業上頗為順利，第一份工作卻常常面對客戶的拒絕，但他不服輸，「就算志趣不合想離職，也要做得好才走，而不是成績不好狼狽逃走」，最後，他花了一年多熟悉業務工作、建立成就感，並在入行第四年選上店主管。

有趣的是，周勤斌一開始帶的分店團隊清一色都是職級較低的業務員，當時，他以自身如何度過撞牆期的經驗和夥伴分享，培養彼此信任與補位，隔年分店人員穩定且幾乎都有晉升，有兩人甚至晉升了3個職級成為專案經理，其中一位後來更順利選上店長。

由於帶店成績出色，周勤斌去年初轉至總公司幕僚單位任職。他透露，很多人好奇他為什麼要「跳脫舒適圈」，但對他來說，卻是在「擴大舒適圈」，改以幕僚的角度貢獻自我才能，同時也學習不同職務所需具備的技能、知識。

信義房屋近年積極提升人才密度，致力拚轉型，今年首度祭出總公司幕僚儲備幹部計畫。而周勤斌雖然不是透過儲備幹部計畫，但職涯發展與儲備幹部計畫頗有相似處；他也以自身經驗為例建議社會新鮮人，若有意挑戰大企業管理職務，信義房屋的MA計畫是不錯的選擇，因為公司發展面向多元、職涯發展機會多，透過不同單位的輪調歷練，以及各式培訓、與同梯之間的正向競合，能夠系統性地提升職能。

信義房屋轉型辦公室執行經理蔡政良進一步說明，許多人聽到信義房屋，第一個反應就是買賣房屋的仲介業者，但信義企業集團近年其實正積極轉型為「居住生活服務提供者」，除了核心的中古屋買賣仲介，還要在居住生活相關領域提供服務給消費者，為了提高轉型所需動能，人才密度的提升至關重要，因此，信義房屋在今年不只擴大徵才Proptech數位人才，也招募經營管理幕僚儲備幹部，希望培養、擴充具有專案管理能力的人才，達成轉型目標。

信義房屋總公司經營管理幕僚儲備幹部計畫已開始啟動，鎖定國內外學士以上學歷應屆畢業生及2年內工作經驗的社會新鮮人，享有保障月薪7萬、年薪120萬的高競爭力薪酬條件，且依表現最高可達150萬。蔡政良表示，也將提供單位輪調、培訓、中高階主管擔任導師及教練等系統性訓練，短期可成為專案管理人才，中長期則以挑戰主管職為目標。這項職缺即日起至4月底收取履歷，陸續安排初、複試面談，符合資格者7月前就會收到錄取通知。詳情可上信義房屋MA活動網頁查詢。