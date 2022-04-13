靜宜大學13日接獲通知一名學生確診，校方立即實施校園及宿舍清潔消毒、暫時關閉該生修課相關等教室。（靜宜大學提供）

國內本土新冠肺炎疫情校園持續延燒，台中市靜宜大學13日接獲1名學生確診外，鄰近的弘光科技大學12日分別有1名老師及1名學生確診；弘光科技大學防疫長潘世尊說，確診老師因友人確診自行快篩為陽性；學生因接觸確診對象，接獲台北市衛生局匡列通知，搭乘防疫計程車前往做PCR檢測結果為陽性，兩校均完成確診足跡環境清消作業。

靜宜大學13日緊急公告，接獲通知一名學生確診，校方立即召開防疫小組會議，並配合台中市政府衛生單位進行疫調；13日下午也預防性停課清消，實施校園及宿舍清潔消毒、暫時關閉該生修課相關等教室。

弘光防疫長潘世尊說，該校11日接獲一名老師通報因友人確診，自行快篩為陽性，已聯繫衛生機關協助就醫採檢。校方11日先通知有與老師接觸的學生、教職員，12日起暫不入校園進行預防性居家隔離或自主健康管理，並進行環境清潔消毒。

潘世尊說，12日早上接獲老師通知PCR為陽性，立刻通報台中市衛生局，提供在校接觸者名單，衛生局接手聯繫老師進行相關足跡疫調。弘光於12日中午召開防疫專責小組會議，並依據教育部「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」，採取相關措施。

潘世尊指出，12日晚上再接獲一名學生通報，因接觸確診對象，接獲台北市衛生局匡列通知，搭乘防疫計程車前往做PCR檢測結果為陽性。馬上通知與確診者接觸過的師生、教職員，13日起暫不入校園，進行預防性居家隔離或自主健康管理，並進行環境清潔消毒。

弘光校方並通報台中市衛生局，提供在校接觸者名單，由衛生局接手聯繫相關足跡疫調，並持續依據教育部「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」辦理，該校並已完成確診足跡環境清消作業。