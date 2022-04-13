近期有網友分享一名同事轉調台積電美國廠，不到一個月，對方妻子稱目前住的房子寬敞又有泳池，買了兩輛賓士又簽約預售屋，計畫定居美國，讓他困惑「台灣人只要轉美國廠就可以當美國人？」其他網友看了紛紛搖頭，光工作簽證再到綠卡，就需要花費7、8年的時間，且當地生活可能跟台灣有落差，過了最初的新鮮感，才是挑戰的開始。

「護國神山」台積電在晶圓代工市場數一數二，近年來積極擴廠，日本、美國都有廠房要上線，其優渥的薪資、分紅亦吸引不少求職者應徵。一名網友在PTT「Tech_Job」板發文，近期一名同事攜家帶眷轉調台積電美國廠，但不到一個月，對方太太稱住在有庭院和泳池的大房子，且還買了兩台賓士。

然而，對方太太還補充，已經計畫長期定居美國，簽約了預售屋；原PO看了孤疑「現在全家台灣人只要轉美國廠就可以當美國人？」

貼文曝光後，掀起網友熱烈討論，不少人稱在美國買車、買房並沒有想像中的困難，「美國很大，鳥不生蛋的地方，大房子也不貴，車子更不用說，也是比台灣便宜的多」、「美國買車買房很便宜，你要看稅繳不繳的出來」、「跟新竹比鳳凰城房價根本是小巫見大巫」、「AZ房價超香吧」、「留學生落地直接買房買車也很多，是你沒見過世面」。

有人點出美國的不便之處，尤其是對過慣都市生活的女生，甚至可以「監牢」來形容，剛開始可能會有新鮮感，但之後就會懷念台灣美食、逛街、髮廊的便利性，而且美國比較少歐洲日韓牌子的衣服，台灣女生可能會不習慣美國化妝、穿衣風格、「落地初期的新鮮感過後才是挑戰的開始，就祝福囉」。

許多人指出，要成為美國公民仍有很多關卡要過，其中是否拿到綠卡就是關鍵，且這過程至少也要花上7、8年的時間，「以工作簽換綠卡至少要等7、8年，而且也要看公司的簽證種類，目前看來沒有保證一定拿綠卡，小孩如果在美國出生，爸媽依親拿綠卡要等小孩成年，所以要等21年」、「先熬綠卡，再等N年公民，中間不能有任何差錯被叫回來」、「沒保證一定有綠卡」、「台積綠卡沒有先給喔，你要先待三年，然後續留那邊才會給」、「工作簽，然後綠卡，最後公民，最少7、8年」。