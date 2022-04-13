美國主要航空公司正迎來3年來最強勁的旅行需求，但在他們於周三開始陸續發布季報時，投資人將密切關注這些公司如何緩解日益升高的通膨壓力。

雖然今年初Omicron新冠變種病毒曾短暫造成影響，但之後旅行需求已大幅回升，部分航空公司的機票銷售額甚至創下歷史新高。

根據美國運輸安全管理局（TSA）公布的數據，自2月中旬以來，美國航空業平均客運量約已回到疫前水準的89%。

但在俄羅斯入侵烏克蘭引發西方國家聯手對俄國祭出大規模制裁以來，北美地區的航空燃油價格在過去一個月大漲逾30%。此外，航空公司還必須加薪，才能在供應緊張的勞動力市場吸引與留住人才。

美國航空（American Airlines）將於4月21日發布今年第一季財報，該公司在周二調升航空燃油費的預測，並預估第一季總成本將比2019年同期至少增加16%。

根據Refinitiv調查，美國航空第一季每股虧損預估為2.42美元。

近來飆升的燃油價格令投資人感到擔憂。對航空業而言，燃油是僅次於人力成本的第二大支出，但與歐洲航空業不同，美國主要的航空公司並不會對油價波動進行避險，反而比較偏好藉提高票價來抵消燃油成本。

美國3月機票價格較去年同期大漲約24%，是當月消費者物價通膨急升的主要因素之一。

聯合航空已經表示會把部分上漲的燃油成本轉嫁給客戶。根據投銀Cowen的調查，聯航平均票價已經較去年同期上漲1倍以上。

達美航空將於周三發布季報。該公司上個月表示需要將單程票價調漲約10%才能應付燃油成本。

巴克萊分析師出具報告指出，美國航空業的營收成長，抵消了大約6成的燃油支出變化，因此需求仍需維持強勁，該產業才能繼續獲利。

部分分析師擔心機票上漲和通膨升高可能削弱旅行支出，投銀 Jefferies分析師Sheila Kahyaoglu表示，消費者可能在下半年踩下剎車，這將使航空公司的營收更難以重返2019年的水準。