螳螂在芭樂葉上不動，不注意看就容易錯過。（林和生攝）

熱愛昆蟲的屏東市民生國小總務主任陳文德，選在世界地球日前夕，將校內自然觀察研究社教室，打造成為擁有豐富生態的昆蟲實驗室，提供包括鍬形蟲、螳螂及蠍子等數十隻收藏，每節下課都有學童就近觀察，瞬間成了學校最熱門的場域。

陳文德表示，環境教育本就是校本課程中的一環，從學生喜愛的活體昆蟲，導入環境教育主題，他更提到，一般學校四年級自然上昆蟲課多養蠶寶寶，他們則是從校內欖仁樹上尋找青黃枯葉蛾幼蟲，就近照養觀察，所以全校學生都不會怕毛毛蟲。

其實只要用心看，學校裡頭生態就很豐富，民生國小校長洪嘉宏指出，為尊重自然、與生物共存，校內環境絕不噴灑藥物，學生光在1.7公頃的校園場域，便累積觀察到超過100種昆蟲。

由於昆蟲容易隱身在大自然裡，因此陳文德帶來螳螂、鍬形蟲等收藏，讓學生就近觀察，甚至以這2種生物為主角，透過出版社出版2本繪本，藉由生動有趣的故事內容，介紹各種生物的生態行為，讓學生閱讀過後更加深印象。

陳文德說，自己因為喜歡海洋生物，對於螺貝類特別專研，間接開始觀察鍋牛，並於山林間探索過程中，發現生物特性非常有趣，對此深深著迷，從此走上昆蟲收藏的路，由於家中有養貓，因此都把牠們養在辦公室，正巧做為孩子觀察的對象。

一年級學生林柏廷直言，一開始還找不到芭樂葉上的螳螂，經過老師提示，看到一片片像葉子的昆蟲，真的很特別，一旁同學則驚呼，也太神奇了吧！