攸關全國檢察官升遷調動的法務部檢察官人事審議委員會民選委員選舉結果，13日出爐，新當選的民選檢審委員，共有台灣高檢署檢察官邱智宏、台北地檢署主任檢察官黃正雄9人。

檢審會委員共有17人，其中9名由各地檢察機關代表選出、另8名則是官派委員，民選委員因多出一席，檢察高層不敢輕視民選委員意見，民選委員將決定全國檢察官人事升遷調動，包括檢察官升主任檢察官、一審升二審、檢察長人 選都是。

這次民選檢審委員改選，共有10人報名角逐，在各方拉票之下，今投票結果出爐。當選名單包括台南地檢署錢鴻明、桃園地檢署呂象吾、新北地檢署江祐丞、橋頭地檢署顏郁山、台灣高檢署邱智宏、嘉義地檢署張建強、台北地檢署黃正雄、台中地檢署林宏昌、士林地檢署陳彥章。

其中，台高檢檢察官邱智宏是獲197票最高票當選。至於落選的是南投地檢署檢察官李俊毅，李俊毅票數88票。李俊毅是由屏東、南投、花蓮、台東以及離島地檢署推派參選。