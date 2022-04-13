感測元件大廠台亞（2340）13日盤後公告，將透過旗下子公司合眾投資，認購星寶國際（6130）私募普通股6,800張，每股價格為43.52元，可望躍居星寶第二大股東，估持股比率達15％。

星寶董事長黃坤鍵表示因應相關研究，看好藥用植物工廠發展，從去年就開始積極投入植物照明研究開發與市場評估，也逐步開始規劃資本的投入與相關技術研發。

此次台亞透過子公司參與星寶的私募，市場預測與台亞去年所分割的子公司-光磊先進顯示之業務拓展或者技術開發與合作有關，以日商長期投資的策略分析看來，都是先以財務性投資進入該公司，進一步與該公司發展業務互動，雙方取得信任與共識之後，並確保相關技術的保密性與安全性，再進行更深入的技術授權與開發合作，這是向來日商在拓展市場業務的技巧，惟目前詢問台亞發言體系，僅回應此次參與星寶私募是集團財務性投資布局的一部分，其餘不表示意見。

星寶董事長黃坤鍵進一步說明本次私募完成後，將透過轉投資的方式投入藥用植物照明的製造工廠，考量民生用的經濟價值比較低，規劃將既有的藥廠升級，相信對於星寶的整體財務營運、業績發展與技術開發都將加速成長，並且擴充技術實力，以滿足藥用植物照明市場強勁的需求。