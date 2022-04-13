本土確診個案數持續增加，台北市長柯文哲13日估計，這場疫情會超過4個月，透過關注每天確診人數、防疫專責旅館房間數及防疫專責病房床數變化，來決定防疫戰略，一旦每天有2000人確診，部分民眾就要移到家裡，會想辦法擋一下疫情，不讓病例數一下子衝太快才可以應付。

柯文哲今午主持防疫記者會，他表示，防疫戰略的決定因素，第一個是每日確診人數、第二個是防疫專責旅館房間數、第三是防疫專責病房床數，假如每天不超過200人確診，根本就不會想把人收治在家裡，還是送到專責防疫旅館。北市準備了2000房專責防疫旅館，裡面有醫生、護理師、血氧器、監視器、藥箱、臨時藥站。

他指出，確診人數就算增加也不要爆發，每天新增200個確診者，北市絕對可以應付得很好、保證死亡率也很低，一旦每天確診者有2000人，這不可能全部塞在旅館，一部分要移到家裡去。

柯文哲說，現在正在檢查防疫專責旅館SOP，把SOP弄得更清楚，萬一確診者必須家裡照顧，SOP才可以移出去用，到家裡還要增加物流系統、電商，台北市都小家庭，沒有人可以買東西，必須靠政府買東西、收垃圾，還有一大堆問題。過去國家和個人間有家庭當緩衝，現在沒有，政府要直接照顧個人，居家照護很多技術要做，會找一個行政區示範，病例數還未增加太快，不急著把人移到家裡照顧，每天確診人數決定防疫專責旅館使用程度。

他認為，原則上輕症就盡量擺到防疫專責旅館，不要擠去醫院，香港就是確診就送醫院，把醫療體系擊垮。每天增加人數太多時，就要思考是否升高防疫級數，但中央顯然不打算升高管制，居家隔離每天超過3萬人不能上班，到底對國家經濟傷害有多大，以前是清零戰術，這次為何同意中央停課標準，若照原本標準，再2周全部停課，所以要務實，中央有命令，標準也還合理，推行1周後有問題再說。

柯文哲強調，病例數會再增加，但希望不要等比級數增加，等差級數慢慢增加，還是會想辦法擋一下，讓我們有時間把確診者收治在家中的系統模擬一下，確保醫療品質是安全的，方便政府與病人運作，這場疫情估計會打超過4個月，調整心情、放鬆心情，穩扎穩打。