北市一名張姓女子承租中山區一間雅房，因不滿蕭姓男室友的游姓女友經常留宿過夜，直接在租屋處走廊開罵「太騷了」、「這裡不是HOTEL」等語，被游女一狀告上法院。台北地院認為，張女租屋處走廊是與人分租，其他分租室友均可聽聞的公開場合，張女所言足以貶損游女，依公然侮辱罪判處張女拘役20日，得易科罰金。可上訴。

2021年5月21日晚上9時許，張女因長久累積對蕭、游兩人不滿，與兩人爆發口角，直接在租屋處走廊罵游女「太騷了」、「這裡不是HOTEL」、「年紀輕輕，該做的該玩的都玩了」。經游女提告，張女坦承與游女口角，但否認犯罪，辯稱自己沒罵對方「騷」，且上述言論是在私人住處。

不過法官的理解顯然與張女不同，經蕭男和另名林姓女室友具結作證，證稱確實有聽到張女罵游女上述話語，法官認定張女曾口出此言，且該租屋處走廊屬所有分租室友均得共見共聞之處，所言已貶損游女人格，因此依法判刑。